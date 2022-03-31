Fethi Başağa, birkaç gün içerisinde Trablus'ta hükümeti devralacağını söyledi - Son Dakika
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Fethi Başağa, birkaç gün içerisinde Trablus'ta hükümeti devralacağını söyledi

31.03.2022 19:42
Fethi Başağa, birkaç gün içerisinde Trablus'ta hükümeti devralacağını söyledi

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) tarafından yeni başbakan olarak belirlenen Fethi Başağa, önümüzdeki birkaç gün içerisinde başkent Trablus'ta hükümeti devralmayı beklediğini açıkladı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) tarafından yeni başbakan olarak belirlenen Fethi Başağa, önümüzdeki birkaç gün içerisinde başkent Trablus'ta hükümeti devralmayı beklediğini açıkladı.

Ean Libya'nın haberine göre Başağa, Tunus'ta Libya'daki siyasi sürece dair açıklamalarda bulundu.

Ülkedeki siyasi elitler, askeri güçlerin liderleri, ülkenin batısı ve birçok toplumsal grup ile doğrudan iletişimlerinin olduğunu söyleyen Başağa, "Dibeybe hükümeti, Trablus'un dışında herhangi bir faaliyet gösteremez. Önümüzdeki birkaç gün içinde hükümeti barışçıl bir şekilde devralacağız." şeklinde konuştu.

Libyalı tarafların anayasal bir zeminde birleşmesi gerektiğini ifade eden Başağa, "Temsilciler Meclisi'nin, Devlet Yüksek Konseyi ile görüşmek üzere komisyon göndereceğini umuyorum. Seçimlerin ise bu iki kurum arasındaki uzlaşının ardından 12 ya da 16 ay sonrasında yapılmasını bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Ülkedeki yabancı askeri kuvvetlere yönelik tutumun yeni yeni değişmeye başladığını belirten Başağa, bir anlaşma ile ülkeye gelmiş askeri kuvvetleri kontrol edebileceklerini veya Libya'yı terk etmelerini talep edebileceklerini kaydederek, "Ancak ülkedeki gayrimeşru askeri varlık her zaman bizi korkutur." dedi.

Başağa, Dibeybe hükümetinin Ulusal Petrol Şirketi'nin yönetim kurulunu yeniden şekillendirmeye çalıştığını ve bunun petrol üretimine zarar vereceğini savundu.

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Temsilciler Meclisi, Tripoli, Tobruk, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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