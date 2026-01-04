Fethi Sekin ve Musa Can "İsimleri kalbimizde, izleri her yerde" videosuyla anıldı - Son Dakika
Fethi Sekin ve Musa Can "İsimleri kalbimizde, izleri her yerde" videosuyla anıldı

04.01.2026 16:16
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK'nın 2017 yılında İzmir Adliyesi'ne yönelik hain saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can'ı, saldırının 9. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan videoyla andı.

"İsimleri kalbimizde, izleri her yerde" adı verilen videoda, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ile adliye personeli ve Sekin'in meslektaşlarının Fethi Sekin ile Musa Can'la ilgili duygu, düşünceleri yer aldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan videodaki mesajında şunları kaydetti:

"Bazı insanlar görev yapar, bazıları ise görevleriyle birlikte tarihe geçer. Bazı isimler vardır, anlatılmaz yaşatılır. Fethi Sekin cesaretiyle yolu açtı. Musa Can görev bilinciyle adaleti ayakta tuttu. Bu topraklar böyle evlatlarla vatandır. Bu millet kahramanlarını unutmaz, unutturmaz. Ruhları şad, makamları ali olsun."

Saldırıda yaralanan polis memuru Mehmet Ali Gökçe de minnetini dile getirdi. Gökçe, "Fethi ağabeyin o gün sergilediği duruş sıradan bir cesaret örneği değildir. Sen bu milletin adını kalbine, cesaretle yazdırmış bir kahramansın. Emanetin emin ellerde." ifadelerini kullandı.

Videonun yapay zekayla hazırlanan bölümünde ise Fethi Sekin'in selam verip motosikletine binerek uzaklaşması yer aldı.

Kaynak: AA

