Fethiye\'de Çatı Yangını: Hasar Büyüdü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 3 katlı evin çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.
Taşyaka Mahallesi 145. Sokak'taki 3 katlı evin çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından söndürülen yangında çatı katında büyük çapta hasar oluştu.
