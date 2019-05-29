Fethiye'de deniz dibi temizliği

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen deniz dibi temizliği etkinliğinde 100 kilogram atık çıkarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen deniz dibi temizliği etkinliğinde 100 kilogram atık çıkarıldı.

İlçenin dünyaca ünlü turistik Göcek Mahallesi'nde Muğla Çevre Koruma Vakfı (MUÇEV) ile Göcek Liman Başkanlığı iş birliğinde deniz dibi temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

Ekipteki yedi gönüllü dalgıç, Göcek Liman girişinde deniz dibi temizliği yaptı. Yaklaşık iki saat süren çalışmada denizden klozet, lastik, makas, sandalye, metal, plastik ve cam atıkların da olduğu 100 kilogram atık çıkarıldı.

MUÇEV Alan Koordinatörü Osman Gökmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, MUÇEV olarak çevreyle ilgili tüm etkinliklere destek sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Daha temiz bir Göcek için üç ayda bir benzer etkinlikler yapacaklarını dile getiren Gökmen, "Temizlikle ilgili farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Denizin dibinden çıkan eserleri de bu amaçla sergiliyoruz. Bölgedeki gemici ve kaptan arkadaşlar da görüyor. Çıkan malzemelerin çoğu bilinçli olarak atılan değil düşen atıklar. Denizi kullananların bunları attığını düşünmüyoruz ama çıkan klozeti görünce şaşkınlık yaşadık." diye konuştu.

Öte yandan dalgıçların deniz dibi temizlik çalışması, su altı kamerasıyla görüntülendi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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