Fethiye'de Gulet Tersanesinde Yangın

(MUĞLA) – Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir tersanede yapımı süren 20 metre uzunluğundaki gulet teknede gece saatlerinde yangın çıktı.

Yangın, Fethiye ilçesine bağlı Karagözler Mahallesi'nde bulunan tersanede meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle yapımı devam eden ahşap gulet tekneden alevler yükseldi. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından teknede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için polis ekiplerince inceleme başlatıldı.