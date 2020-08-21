Fethiye'de kayalıklarda ayağı kırılarak mahsur kalan kişi kurtarıldı - Son Dakika

İlçeye tatile gelen Nihal Yeniay , yürüyüş yapmak için Kabak Mahallesi Cennet Koyu'na gitti. Bir süre patikada yürüyen Köse, çıktığı koyun tepesindeki kayalıklarda ayağının kırılması sonucu mahsur kaldı.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 01:46

Kaynak: AA

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