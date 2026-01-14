Fethiye'de Taraftar Tribünden Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Fethiye'de Taraftar Tribünden Düştü

Fethiye\'de Taraftar Tribünden Düştü
14.01.2026 00:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fethiye'de Galatasaray-Fethiyespor maçı öncesi bir taraftar düştü, yoğun bakımda tedavi altında.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu akşam oynanan Galatasaray- Fethiyespor maçı öncesinde bir taraftar tribünden düşerek ağır yaralandı. Hızla hastaneye kaldırılan Fethiyesporlu taraftarın yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında Fethiyespor, evinde Galatasaray'ı konuk etti. Fethiye'de oynanan müsabakaya iki takımın da taraftarı yoğun ilgi gösterirken, maçın başlamasına 5 dakika kala kale arkası tribününde bulunan Fethiyesporlu bir taraftar, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek tribünden aşağıya düştü. Hızla sahaya giren sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan taraftarı ambulansla hastaneye kaldırdı. Taraftarın hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Galatasaray, Fethiyespor, Güvenlik, Fethiye, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Fethiye'de Taraftar Tribünden Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MEB 81 ile yazı gönderdi Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor MEB 81 ile yazı gönderdi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor
Batman’da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı Batman'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı
ABD’li senatörden Hamaney’in tehdidine jet yanıt: Dronlara dikkat edin ABD'li senatörden Hamaney'in tehdidine jet yanıt: Dronlara dikkat edin
Trump, İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi Trump, İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi
Terör örgütünün askeri karargah olarak kullandığı cami ilk kez görüntülendi Terör örgütünün askeri karargah olarak kullandığı cami ilk kez görüntülendi
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646’ya yükseldi İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646'ya yükseldi

23:30
Okan Buruk beklenen müjdeyi maç sonunda verdi: Paraya bakmadan getireceğiz
Okan Buruk beklenen müjdeyi maç sonunda verdi: Paraya bakmadan getireceğiz
22:32
Galatasaray, Fethiyespor’u son bölümde bulduğu gollerle devirdi
Galatasaray, Fethiyespor'u son bölümde bulduğu gollerle devirdi
21:44
Trump, İran’ın yeni liderini belirledi bile Sağ kolunu görüşmeye göndermiş
Trump, İran'ın yeni liderini belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş
21:18
Fethiye’de inanılmaz anlar Mauro Icardi 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı
Fethiye'de inanılmaz anlar! Mauro Icardi 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı
21:12
Vedat Milor’dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın
Vedat Milor'dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın
20:47
Skandal iddia Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu’nda görev yapmış
Skandal iddia! Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda görev yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 01:49:49. #7.11#
SON DAKİKA: Fethiye'de Taraftar Tribünden Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.