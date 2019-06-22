Son Dakika Haberleri: Fethiye'de tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı
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Fethiye'de tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

1 saat önce

Muğla'nın Fethiye İlçesinde, çıkan bıçaklı kavgada bir kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Fethiye'de tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı, System.String[]
Muğla'nın Fethiye İlçesinde, çıkan bıçaklı kavgada bir kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçenin turistik merkezi Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkisinde aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen Fikret Ö. otelde bulunan İsmail Işık ile tartışarak bıçakla öldürmüştü.

Olay sonrası Jandarma ekiplerine teslim olan Fikret Ö., Fethiye Cumhuriyet Savcılığınca alınan ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Eşen T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 06:53 Kaynak: İHA
Ölüdeniz Mahallesi, Muğla, Fethiye, 3. Sayfa
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