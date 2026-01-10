Muğla'nın Fethiye ilçesinde tersanedeki teknede çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Karagözler Mahallesi'ndeki tersanede bulunan ahşap teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiyenin yanı sıra Fethiye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi.
Hızla yayılan ve tekneyi saran alevlerin kontrol altına alınması için çalışma yürütülüyor.
Son Dakika › Güncel › Fethiye'de Tersanede Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?