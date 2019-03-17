Son Dakika Haberleri: Fethiyespor - Sivas Belediyespor: 2-1

Fethiyespor - Sivas Belediyespor: 2-1

44 dakika önce

STAT: İlçeHAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu (xx), Armağan Çekinmez (xx), Okan Akbal (xx)FETHİYESPOR: Übeyd (xx) - Recep (xxx), Erdi (xxx), Fethi (xx), Onur (xx) (Dk. 64 Oktay xx), Cumhur (xx), Sefa (xxx), Medeni (xxx), Abdullah (xxx), Alper (xx) (Dk. 46 Anıl xx), Ramazan (xx) (Dk.

Fethiyespor - Sivas Belediyespor: 2-1, System.String[]


STAT: İlçe

HAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu (xx), Armağan Çekinmez (xx), Okan Akbal (xx)

FETHİYESPOR: Übeyd (xx) - Recep (xxx), Erdi (xxx), Fethi (xx), Onur (xx) (Dk. 64 Oktay xx), Cumhur (xx), Sefa (xxx), Medeni (xxx), Abdullah (xxx), Alper (xx) (Dk. 46 Anıl xx), Ramazan (xx) (Dk. 86 Alican)

SİVAS BELEDİYESPOR: Serkan Demirol (x) - Serkan Yavuz (xx), Ali (x), İbrahim (xx), Berkay (x), Aykut (x) (Dk. 65 Ercüment x), Güray (xx), Kerem (xx), Mustafa (x) (Dk. 85 Emrah), Alperen (xx), Ömer Faruk (x) (Dk. 79 Halil x)

GOLLER: Dk. 49 (Pen.) Güray (Sivas Belediyespor), Dk. 71 (Pen.) Oktay, Dk. 82 Abdullah (Fethiyespor)

SARI KARTLAR: Erdi (Fethiyespor), Ömer Faruk, Halil (Sivas Belediyespor)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son 5 maçını kazanamayan Fethiyespor, evinde Sivas Belediyespor'u 2-1 yenerek kümede kalma yolunda avantaj yakaladı. İlk yarısı golsüz sona eren müsabakanın 49. dakikasında Güray'ın penaltıdan attığı golle yenik duruma düşen Fethiyespor, 71'de bu kez Oktay'ın penaltıdan attığı golle dengeyi sağladı. Maçın 82. dakikasında Abdullah'ın ayağından galibiyet sayısını bulan Muğla temsilcisi bu sonuçla puanını 28'e çıkarıp 14. sıraya yükseldi. - Fethiye

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 05:42 Kaynak: DHA

Uğurlu, Sivas, Fethiyespor, Spor
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