Feti Yıldız: Adalet Medeniyet İddiasıdır

24.01.2026 10:41
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, adaletin hukukla kurulması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Adalet, yalnızca bir karar cümlesi değil, bir medeniyet iddiasıdır. Hüküm, öfkeyle değil, hukukla kurulur, gerekçesi toplumu ikna eder ve gerisi tarihin şahitliğine bırakılır" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Meraklısına notlar: Hukuk kuralları yerinde dururken, hayat değişir, gelişir her an başka bir yapıya dönüşür. Adalet dağıtımında görev alanlar soyut hukuk kurallarını somut olaylara uyarlarken, kanunları doğru yorumlamak, isabetli uygulamakla yükümlüdür. Adalet, yalnızca bir karar cümlesi değil bir medeniyet iddiasıdır. Hüküm, öfkeyle değil hukukla kurulur, gerekçesi toplumu ikna eder ve gerisi tarihin şahitliğine bırakılır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

