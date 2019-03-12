Son Dakika Haberleri: Fetih Müzesi'nde Büyüleyen Defile

Fetih Müzesi'nde Büyüleyen Defile

26 dakika önce

Mimarisi ve atmosferiyle ziyaretçileri büyüleyen Panorama 1326 Fetih Müzesi, klasik müzeciliğin dışında birbirinden farklı faaliyetlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Fetih Müzesi'nde Büyüleyen Defile, System.String[]
Mimarisi ve atmosferiyle ziyaretçileri büyüleyen Panorama 1326 Fetih Müzesi, klasik müzeciliğin dışında birbirinden farklı faaliyetlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Bursa'nın fethinin 3 boyutlu olarak resmedildiği Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, bin kişi kapasiteli amfi sahnesiyle sosya faaliyetlerin gözdesi oldu. Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Giyim Üretim Teknolojileri ve Moda Tasarım Teknolojileri bölümü öğrencilerinin hazırladığı 'Sandıktan Çıkan Zerafet' isimli defile, ziyaretçilerin ilgisini çekti. Geçmişten günümüze el emeği göz nuru 100 yıllık bindallı, 65 yıllık gelinlik ile birlikte toplam 35 parçanın sergilendiği defile renkli görüntülere sahne olurken, gösterim sonunda öğrenciler ayakta alkışlandı.

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Medine Çakmak, "Okulumuzun geniş arşivinden yararlandığımız defilemizde ninelerimizin, annelerimizin, komşularımızın sandıklarını açtık. El emeği göz nuru hatıralarını gün yüzüne çıkardık. Bu özel gün için bizlere katkı sağlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür ediyor, bizleri oldukça etkileyen müzeyi herkesin görmesini tavsiye ediyorum" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:51 Kaynak: İHA

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