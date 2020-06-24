FETÖ'cü askerlerin, örgüt üyesi olmayanlara yaptığı işkenceler ortaya çıktı - Son Dakika

İZMİR merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüphelinin, Maltepe Askeri Lisesi ile Menteş Askeri Kampı'ndaki örgüte üye olmayan öğrencilere işkence yaparak foseptik ve domuz pisliklerinin olduğu yerlerde süründürdükleri, çöp kovalarına sokup, 'ben çöpüm' diye defalarca bağırttıkları belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasında, rütbelilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında örgüte mensup olmayanların ordudan atılmalarını sağladıkları iddia edilen ve örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'i ziyaret ettikleri belirlenen 6'sı askeri öğrenci 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 1'i kurmay 3 binbaşı, 4 üsteğmen ve 2 yüzbaşının da aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, Maltepe Askeri Lisesi ile Menteş Askeri Kampı'ndaki örgüte üye olmayanlara mobbing ve baskı uyguladıkları, işkenceye varan uygulamalar gerçekleştirdikleri iddia edildi. Bunun yanı sıra şüphelilerin, örgüt üyesi olmayanların sicillerini de haksız yere bozdukları ve gerçek olmayan sağlık raporları hazırladıkları da iddialar arasında yer aldı.

'YARAMA TUZ BASTI, BAYILDIM'

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin, örgüt mensubu olmayan öğrencilere yaptıkları işkenceler ortaya çıktı. Baskıya uğrayan öğrenciler verdikleri ifadelerde, ağır hakaretlere maruz kaldıklarını, foseptik çukurları ve domuz pisliklerinin olduğu yerlerde süründürdüklerini söylediği öğrenildi. Şüphelilerin, şok mangalarına eğitime aldıkları örgüt mensubu olmayan öğrencileri çöp kovalarına sokup 'ben çöpüm' diye, tuvaletteki pis suyu içirdikten sonra da, 'ben işe yaramam' diye defalarca bağırttıkları belirtildi. Mağdur öğrencilerden Ö.D.'nin ise ifadede sürünmekten dolayı dizinde oluşan yaralara bir üsteğmen tarafından tuz basıldığını ve acıdan bayıldığını söylediği belirtildi. Bir başka FETÖ mağduru F.E.'nin ise defalarca duvarla konuşturulmak zorunda bırakıldığı ve okul koridorunu sürünerek temizlediği de ifadelerde yer aldı.