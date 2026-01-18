FETÖ Firarileri Muğla'da Yakalandı

Muğla'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.

İl Emniyet İstihbarat ile Terörle Mücadele şubeleri ekipleri, FETÖ mensuplarının faaliyetlerinin deşifresi, engellenmesi ve firarilerinin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Çalışma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. Fethiye'de, Ş.K. ise Ortaca ilçesinde yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.