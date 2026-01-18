Muğla'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.
İl Emniyet İstihbarat ile Terörle Mücadele şubeleri ekipleri, FETÖ mensuplarının faaliyetlerinin deşifresi, engellenmesi ve firarilerinin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Çalışma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. Fethiye'de, Ş.K. ise Ortaca ilçesinde yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › FETÖ Firarileri Muğla'da Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.