Samsun'un Çarşamba ve Bafra ilçelerinde FETÖ terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, 3 Şubat tarihinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan araştırmalar kapsamında, 'silahlı terör örgütüne üye olma (FETÖ)' suçundan haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, Çarşamba ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen çalışmalar sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi. - SAMSUN
Son Dakika › 3. Sayfa › FETÖ Firarileri Samsun'da Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.