Kastamonu'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ve Abana İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Z.A.Ş. isimli şahıs yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.A.Ş. tutuklandı. - KASTAMONU
Son Dakika › 3-sayfa › FETÖ firarisi Kastamonu'da yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.