FETÖ Hükümlüsü Nevşehir'de Yakalandı

Nevşehir'de, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.R.Ö. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
