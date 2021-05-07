FETÖ itirafçısı doktordan taciz suçlaması - Son Dakika

FETÖ itirafçısı doktordan taciz suçlaması

07.05.2021 12:39
FETÖ itirafçısı doktordan taciz suçlaması, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Ç.U, örgüt hakkında bildiklerini anlattı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Ç.U, örgüt hakkında bildiklerini anlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün GATA yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan doktor Ç.U hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan iddianame hazırladı.

İddianamede, Ç.U'nun FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü hatlardan örgütsel ardışık arama yöntemiyle haberleştiği, örgütün GATA yapılanması ile irtibatlı olduğu ve örgütsel toplantılara katıldığı belirtildi.

Tanık olarak iddianamede ifadesine yer verilen İ.D, 1993'te Çapa Tıp Fakültesi karşısında Millet Caddesi'nde bulunan FETÖ'ye ait evde Numan Gülen, İlhan K, Muhammet G. ve Ç.U. ile kaldığını, şüpheli Ç.U'nun da o evin abiliğini yaptığını belirtti.

Şüpheli Ç.U, ifadesinde 1991'de İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesini kazandıktan sonra devlet yurdunda kalmaya başladığını, aynı yurtta kalan bazı öğrencilerin kendisini yurdun karşısındaki eve çay içmeye davet etmesi üzerine örgütle tanıştığını söyledi.

"Bu eve gidiş gelişlerimiz sıklaşmıştı. Burada risale okuma, Gülen vaazı dinleme, videosu izleme gibi faaliyetlerde bulunuyorduk. O dönem M.Ç. ve Z.B, benim gibi yurda yeni gelmiş öğrencilere bana yaptıkları gibi yakın davranıyor, öğrencileri cemaate kazandırmaya çalışıyorlardı. Bu kişilerin yurtta kalmasının sebebinin, yurda gelen öğrencileri cemaate kazandırmak olduğunu anlamıştım." ifadelerini kullanan Ç.U, daha sonra yurttan ayrılıp örgüt evlerinde kalmaya başladığını ifade etti.

Ocak 1993'te üniversite ikinci sınıftayken kaldığı örgüt evinde diğer öğrencilerle arasında tartışma çıktığını, bunun üzerine evden ayrılma kararı aldığını belirten Ç.U, hakkındaki tanık ifadesinin doğru olduğunu, elebaşı Fetullah Gülen'in amcasının oğlu Numan Gülen'in de olduğu örgüt mensuplarıyla aynı evde kaldığını itiraf etti.

Etkin pişmanlık hükümleri uygulanması istendi

Örgüt evinin abisi konumunda olduğunu ancak toplantıları Numan Gülen'in organize ettiğini belirten Ç.U, o dönem evde yaşadıklarına ilişkin şunları kaydetti:

"Numan Gülen'in sürekli bana fiziksel olarak yakın davranması, taciz boyutuna varan el kol hareketleri beni çok rahatsız etmişti. Bu şahısla odasında 4-5 defa yalnız kaldığımda sürekli bana karşı özel ilgisinin olduğunu hissettirir, sarmaş dolaş vaziyette yanıma otururdu. Bu davranışlar kız arkadaşımın bana sergilediği davranışlar gibiydi. Artık başıma bir şey geleceğini de düşündüğümden bu evden yurda geçiş sürecim hızlandı.

Bu dönemde ayrıca memleketten liseden tanıdığım, İstanbul'da okumaya başlayan A.K. isimli bir kız arkadaşım oldu. Bunu öğrenen M.Ç. ve Z.B, 'Sen iyice yoldan çıktın, bozuldun' şeklinde beni aşağılamaya devam ettiler. Bu baskılara dayanamayıp babamla görüştüm, KYK yurduna kaydımın alınmasını istediğimi söyledim, o da bazı kurumlarla iletişime geçerek benim yurda geçmemi sağladı. Evden ayrılıp yurda geçtikten sonra neredeyse bir hafta boyunca Numan Gülen'i okul çıkışı Çapa Tıp Fakültesi yerleşkesi ana kapısında beklerken gördüm. Her okul çıkışı yanıma gelip onlarla irtibatımı koparmamamı, kendilerinden kopmamamı tembihledi. Bu şekilde olan yaklaşımlarına hiçbir şekilde olumlu cevap vermedim ve iletişimi kopardım."

Daha sonra FETÖ mensuplarıyla 2008 ve 2013'te bir arada bulunduğunu ileri süren Ç.U, hakkındaki ankesörlü hatlardan aranma tespitinin o döneme ait olabileceğini kaydetti.

Ç.U. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, şu tespitlere yere verildi:

"Şüphelinin örgütle organik bağ içerisinde örgütsel eylemlerinin çeşitlilik ve devamlılık gösterdiği, böylece üzerine atılı silahlı terör örgütüne üye olma suçunu işlediği anlaşılmaktadır. Şüphelinin soruşturma aşamasında gözaltına alındıktan sonra pişmanlık göstererek FETÖ'nün yapısı, faaliyetleri ve diğer mensupları hakkında etkin ifade vermiş olması nedeniyle hakkında verilecek cezada etkin pişmanlık hükümleri uygulanmasına karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur."

Fetullahçı Terör Örgütü, Terör, Taciz, Gata, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FETÖ itirafçısı doktordan taciz suçlaması - Son Dakika


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