FETÖ'nün dolandırıcılıkla suçlanan "bankacısı"nın çalışanları, maaşlarını alamadı - Son Dakika
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FETÖ'nün dolandırıcılıkla suçlanan "bankacısı"nın çalışanları, maaşlarını alamadı

11.04.2022 16:49
FETÖ'nün dolandırıcılıkla suçlanan "bankacısı"nın çalışanları, maaşlarını alamadı

İngiltere'de zimmetine para geçirmekle suçlanan "FETÖ'nün bankacısı" Selman Türk'ün çalışanlarına maaşlarını ödemediği belirtildi.

İngiltere'de zimmetine para geçirmekle suçlanan "FETÖ'nün bankacısı" Selman Türk'ün çalışanlarına maaşlarını ödemediği belirtildi.

Telegraph gazetesinin haberine göre, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin kritik ismi Adil Öksüz'ün akrabası Selman Türk'ün dijital bankacılık şirketi Heyman AI'da çalışanlar, paralarını alamadıklarını belirtti.

Kurulduktan 18 ay sonra Eylül 2021'de tasfiye edilen şirketin 8 çalışanı, iş mahkemelerine giderek ödenmeyen maaşlarını istedi.

Yaklaşık 20 bin sterlin (384 bin TL) alacağı olan bir kadın, çalışanlar para istediğinde Selman Türk'ün "sessizliğe büründüğünü ve e-posta adresini değiştirdiğini" söyledi.

Yakın zamanda bebek sahibi olan kadın, bankanın diğer iki kurucusunun Selman Türk ile aralarında çıkan anlaşmazlık nedeniyle ayrıldığını, 2 gün sonra da personele para olmadığının söylendiğini aktardı.

Haberde adı verilmeyen kadın, "2 dakikalık bir konuşmaydı, kimsenin soru sormasına izin verilmedi ve bize sadece onu sabırla dinlememiz söylendi. (Toplantı) Çok stresliydi, herkesin ödemesi gereken ev kredileri vardı, aileleri vardı." ifadesini kullandı.

Kadın, maaşı ödenmeyen 70-80 personel olduğunu anlattı.

FETÖ içinde dolandırıcılık

FETÖ çatı davasından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan İlhan İşbilen'in eşi Nebahat Evyap İşbilen, Selman Türk'ün kendisini 40 milyon sterlin (764 milyon TL) dolandırdığı iddiasıyla İngiltere'de mahkemeye başvurmuştu.

Nebahat Evyap İşbilen, şikayetinde Selman Türk'ün yönlendirmesiyle pasaport alabileceğine inanarak Prens Andrew'e 750 bin sterlin (14,3 milyon TL) verdiğini belirtmişti.

Aynı zamanda FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e en yakın isimlerden Cemal Türk'ün de yeğeni olan Selman Türk, FETÖ'nün ve üyelerinin paralarının yurt dışına kaçırılmasında görev almakla suçlanıyor ve basında "FETÖ'nün bankacısı" olarak nitelendiriliyor.

Nebahat Evyap İşbilen de şikayetinde Selman Türk'ten parasını Türkiye'den çıkarmasını istediğini kaydetmişti.

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Kaynak: AA

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