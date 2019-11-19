FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: Hawala sistemiyle 20 milyon doları ülkeye soktular

ANKARA - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 19 ilde yürütülen operasyonda 79 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi, şüphelilerden 56'sı yakalandı. Örgütün, yeraltı bankacılığı türü olan "Hawala" sistemi ile ülkeye 20 milyon dolar soktuğu ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik operasyon için düğmeye bastı. Bu kapsamda örgüte finans sağladığı tespit edilen aralarında döviz bürosu yöneticilerinin de bulunduğu 79 şüpheli hakkında Ankara merkezli 19 ilde gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 56 şüpheli yakalanırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Başsavcılık tarafından yürütülen operasyonun detayları ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre, örgütün yeraltı bankacılığı türü olan Hawala sistemiyle 20 milyon doları ülkeye soktuğu belirlendi. Kaçak yolla ülkeye sokulan paraların terör örgütü üyelerine dağıtıldığı tespit edildi. Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda da örgüt üyelerine verilmek üzere hazırlanan yüklü miktarda döviz ele geçirildi.