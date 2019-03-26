Fetö'nün İnkar Stratejisi: Ahmet Tosun
36 dakika önce
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, Akıncı Üssü'nde darbeyi yönetenlerin birçok noktayı bombalama talimatını pilotlara aktaran eski pilot yüzbaşı Ahmet Tosun, her şeyi itiraf ettiği savcılık ifadesi ile telsiz kayıtlarını mahkemede inkar etti.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, Akıncı Üssü
'nde darbeyi yönetenlerin birçok noktayı bombalama talimatını pilotlara aktaran eski pilot yüzbaşı Ahmet Tosun
, her şeyi itiraf ettiği savcılık ifadesi ile telsiz kayıtlarını mahkemede inkar etti.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:22 Kaynak: Youtube
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