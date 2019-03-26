Son Dakika Haberleri: Fetö'nün İnkar Stratejisi: Ahmet Tosun

Fetö'nün İnkar Stratejisi: Ahmet Tosun

36 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, Akıncı Üssü'nde darbeyi yönetenlerin birçok noktayı bombalama talimatını pilotlara aktaran eski pilot yüzbaşı Ahmet Tosun, her şeyi itiraf ettiği savcılık ifadesi ile telsiz kayıtlarını mahkemede inkar etti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, Akıncı Üssü'nde darbeyi yönetenlerin birçok noktayı bombalama talimatını pilotlara aktaran eski pilot yüzbaşı Ahmet Tosun, her şeyi itiraf ettiği savcılık ifadesi ile telsiz kayıtlarını mahkemede inkar etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:22 Kaynak: Youtube

Akıncı Üssü, Ahmet Tosun, Genel
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