FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin davada yargılanan ünlü baklavacı Faruk Güllü örgüt... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin davada yargılanan ünlü baklavacı Faruk Güllü örgüt... - Son Dakika

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin davada yargılanan ünlü baklavacı Faruk Güllü örgüt...

6 saat önce

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin davada yargılanan ünlü baklavacı Faruk Güllü örgüt üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapse çarptırıldı.

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin davada yargılanan ünlü baklavacı Faruk Güllü örgüt..., System.String[]

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin davada yargılanan ünlü baklavacı Faruk Güllü örgüt üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapse çarptırıldı. Mahkeme, Güllü'nün tahliyesine karar verdi. - İSTANBUL

Faruk Güllü, Güllü, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 06:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ünlü baklavacı Faruk Güllü'nün tahliyesine karar verildi
Ortağını öldürüp cesedini yakan zanlıdan pes dedirten savunma: Öldürme kastım yoktu Kendini erkek gibi hisseden kadın, 14 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp alıkoydu Özgür Arduç'un davasında gerekçeli karar: Sadece insan öldürmüş olmak için cinayeti işledi

Son Dakika Haberleri
00:25 Ivana Sert sosyal medyada hesapları karıştırdı, kendisi için övgü dolu paylaşımlar yaptı
23:00 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisiyle ilgili, ünlü komedyenin eski eşi Ahu Yağtu'dan yorum geldi
22:08 Gökhan Töre yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 00:38:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin davada yargılanan ünlü baklavacı Faruk Güllü örgüt... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]