FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin davada yargılanan ünlü baklavacı Faruk Güllü örgüt... - Son Dakika

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FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin davada yargılanan ünlü baklavacı Faruk Güllü örgüt...
6 saat önce
FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin davada yargılanan ünlü baklavacı Faruk Güllü örgüt üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapse çarptırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 06:18 Kaynak: İHA
FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin davada yargılanan ünlü baklavacı Faruk Güllü örgüt üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapse çarptırıldı. Mahkeme, Güllü'nün tahliyesine karar verdi. - İSTANBUL
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