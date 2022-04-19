FETÖ'nün 'kamu yapılanması' soruşturmasında 34 gözaltı kararı - Son Dakika
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FETÖ'nün 'kamu yapılanması' soruşturmasında 34 gözaltı kararı

19.04.2022 09:02
FETÖ'nün 'kamu yapılanması' soruşturmasında 34 gözaltı kararı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'kamu mahrem yapılanması'na yönelik soruşturmada, 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'kamu mahrem yapılanması'na yönelik soruşturmada, 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY'nin 'kamu mahrem yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, 34 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin, örgütün mahrem imamlarıyla operasyonel hatlar üzerinden irtibat kurduğu belirlendi. Ayrıca haklarında örgüte üyelik ve iltisaklarını gösteren itirafçı-tanık-ihbar beyanlarının yanında ankesörlü hatlardan ardışık ve periyodik arama gibi çeşitli deliller elde edilen 29'u görevde, 5'i ihraç-istifa olmak üzere 34 şüpheli için Ankara merkezli 19 ilde gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.


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Fetullahçı Terör Örgütü, Gözaltı, Mahrem, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FETÖ'nün 'kamu yapılanması' soruşturmasında 34 gözaltı kararı - Son Dakika


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SON DAKİKA: FETÖ'nün 'kamu yapılanması' soruşturmasında 34 gözaltı kararı - Son Dakika
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