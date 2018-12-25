Fetö'nün Kapatılan GATA'daki Yapılanmasına Operasyon
19 dakika önce
Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) kapatılan Gülhane Askeri Tıp Akademisindeki (GATA) mahrem yapılanmasına ilişkin 24'ü eski askeri doktor 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) kapatılan Gülhane
Askeri Tıp Akademisindeki (GATA) mahrem yapılanmasına ilişkin 24'ü eski askeri doktor 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul
Cumhuriyet Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün üst düzey mahrem imamından ele geçirilen yazışmalar doğrultusunda yeni isimlere ulaşıldı.
Bu kapsamda, 24'ü eski askeri doktor olmak üzere 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 5 ilde operasyon başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:01 Kaynak: AA
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