FETÖ'nün "kaset kumpası" davasında karar açıklandı (1) - Son Dakika
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FETÖ'nün "kaset kumpası" davasında karar açıklandı (1)

27.04.2022 16:34
FETÖ'nün "kaset kumpası" davasında karar açıklandı (1)

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile bazı eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internette yayımlanmasıyla ilgili Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de sanıkları arasında bulunduğu davada karar açıklandı.

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile bazı eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internette yayımlanmasıyla ilgili Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de sanıkları arasında bulunduğu davada karar açıklandı.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Sanıkların son sözlerinin dinlenmesinin ardından hükmünü açıklayan mahkeme heyeti, 120 sanığı, 6 yıl 3 ay ile 92 yıl 10 ay arasında değişen sürelerde hapis cezasına çarptırdı.

Davada sanıklar Sedat Zavar 92 yıl 10 ay, İlker Usta 81 yıl, Gürsel Aktepe ise 72 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı. Baykal'a yönelik eylemleri nedeniyle sanıklardan Yener Dönmez'e 21 yıl, Fatih Ünel'e de 13 yıl hapis cezası verildi.

(Sürecek)

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Milliyetçi Hareket Partisi, Fetullahçı Terör Örgütü, CHP Genel Başkanı, Deniz Baykal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FETÖ'nün 'kaset kumpası' davasında karar açıklandı (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: FETÖ'nün "kaset kumpası" davasında karar açıklandı (1) - Son Dakika
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