Fetö'nün "Mahrem Askeri Yapılanması" Soruşturması
7 dakika önce
Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı.
Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, etkin pişmanlık yasası hükümlerinden faydalanan 15 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Firari 3 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.
Olay
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'daki "mahrem askeri yapılanması"nın deşifresine yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlardan ardışık aramalar yaptığı belirlenen 20 şüpheli hakkında 12 Şubat'ta gözaltı kararı verilmiş, polis ekipleri düzenlenen operasyonla 17 şüpheliyi gözaltına almıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 03:59 Kaynak: AA
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