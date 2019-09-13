Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına sınav operasyonu
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FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına sınav operasyonu

1 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2012 kaymakamlık yazılı sınav sorularının FETÖ/PDY mensuplarınca sızdırılması ve usulsüzlük iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 165 kişiden ikisi Samsun'da gözaltına alındı.

FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına sınav operasyonu, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2012 kaymakamlık yazılı sınav sorularının FETÖ/PDY mensuplarınca sızdırılması ve usulsüzlük iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 165 kişiden ikisi Samsun'da gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, Samsun'da meslekten ihraç edilen kaymakam adayı Y.D. ile Çankırı'da meslekten ihraç edilen kaymakam adayı A.K. gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyete götürüldü.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 2012 yılı kaymakamlık yazılı sınav sorularının FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarınca sınavdan önce ele geçirilerek sızdırılması ve usulsüzlük iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 165 kişi hakkında 45 ilde eş zamanlı gözaltı talimatı verildiği bildirildi.

Başsavcı, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:10 Kaynak: AA
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