Üye Girişi
FETÖ'nün 'Orta Asya sorumlusu' İnandı'nın tahliye talebine ret - Son Dakika

FETÖ'nün 'Orta Asya sorumlusu' İnandı'nın tahliye talebine ret

03.02.2022 15:26
FETÖ'nün 'Orta Asya sorumlusu' İnandı'nın tahliye talebine ret

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yurt dışında yakalanıp, Türkiye'ye getirilen, FETÖ/PDY'nin sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın yargılanmasına devam edildi.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yurt dışında yakalanıp, Türkiye'ye getirilen, FETÖ/PDY'nin sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada savunma yapan İnandı'nın tahliye talebi reddedildi.

MİT operasyonuyla Kırgızistan'da yakalanıp, Türkiye'ye getirilen, FETÖ/PDY'nin sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın, 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanmasına devam edildi. Savunmasını yapan Orhan İnandı, terör örgütünü 'hizmet hareketi' olarak gördüğünü ve bu yaşına kadar yasa dışı hiçbir eylemde bulunmadığını ileri sürdü. İnandı, Kırgızistan'a eğitim kurumlarında çalışmak üzere gittiğini, burada bulunan kurumlarda genel müdür yardımcılığı ve yönetim kurulu başkan yardımcılığı yaptıktan sonra 2001 yılından itibaren eğitim şirketinin yönetim kurulu başkanlığını üstlendiğini belirtti. İnandı, darbe girişimini kınadığını ve yapanların cezalandırılması gerektiğini söyledi. İnandı, kolunda kırık olduğunu ve ameliyat olması gerektiğini belirterek, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Orhan İnandı'nın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.


YORUMLAR
500

Fetullahçı Terör Örgütü, Orhan İnandı, Orta Asya, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FETÖ'nün 'Orta Asya sorumlusu' İnandı'nın tahliye talebine ret - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:25 Yiğit Marcus Aral'ın davasında tanık olan Şevval Şahin, gözyaşlarına boğuldu
16:04 ABD Başkanı Biden duyurdu: DEAŞ lideri Ebu İbrahim El Haşimi, İdlib'de öldürüldü
16:02 Kanındaki oksitosin seviyesi yüksek olan erkekler cinsel ilişki bağımlılığı yaşıyor
15:48 Semra Güzel nerede? Dokunulmazlığı kaldırıldı! Kimse nerede olduğunu bilmiyor: Kaçtı mı?
15:39 Merkez Bankası rezervleri 110,2 milyar dolara yükseldi
15:38 Oryantal Didem itiraf etti: Babamın çoraplarını göğsüme koyup sahneye çıkıyordum
15:33 Son Dakika! Öldürülen PKK'lı ile fotoğrafları çıkan HDP'li vekil Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı! Gözler Genel Kurul'da
15:25 Karar alındı ve Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesi harcanmaya başlandı!
15:15 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı: Artan vakalara rağmen eğitime ara vermeyeceğiz
12:11 Sıcaklığın -30 dereceye düştüğü Sivas'ta bir kurt, ayakta dondu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 16:55:04. #1.12#
SON DAKİKA: FETÖ'nün 'Orta Asya sorumlusu' İnandı'nın tahliye talebine ret - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement