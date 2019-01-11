Fetö'nün TSK Yapılanmasına Operasyon: 50 Gözaltı Kararı
2 saat önce
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 50 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi.
FETÖ'nün TSK
yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 50 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör veya sabit kontörlü hatlar üzerinden iletişim kuran zanlıların tespitine yönelik çalışmalar sürüyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında tespit edilen ve aralarında 1 albay, 2 binbaşı, 1 yüzbaşı, 2 astsubay ile 15 Temmuz darbe girişiminin ardından askeri okuldan ilişiği kesilen 44 öğrenci olmak üzere 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı
ekipleri şüphelileri yakalamak için İstanbul merkezli 16 ilde operasyon başlattı. Öte yandan, 'ankesörlu telefon' soruşturması kapsamında 29 Kasım 2017'den bu yana 15 Temmuz darbe girişiminde yer aldıkları veya terör örgütüne mensup oldukları için haklarında ülke genelinde yürütülen soruşturmalarda işlem yapılmayan 222 askerin halen firari olduğu, yakalanan 362 şahsın ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak serbest bırakıldığı, 835 askerin ise tutuklandığı öğrenildi.
(Yusuf Melikoğlu/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:11 Kaynak: İHA
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