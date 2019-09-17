Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün yargıdaki kritik ismine 15 yıl hapis cezası
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FETÖ'nün yargıdaki kritik ismine 15 yıl hapis cezası

2 saat önce

Yargıtay 9. Ceza Dairesince, FETÖ'nün kritik isimlerinden eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya'ya FETÖ üyeliğinden 15 yıl hapis cezası verildi.

FETÖ'nün yargıdaki kritik ismine 15 yıl hapis cezası, System.String[]

Yargıtay 9. Ceza Dairesince, FETÖ'nün kritik isimlerinden eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya'ya FETÖ üyeliğinden 15 yıl hapis cezası verildi.

Mehmet Kaya, Yargıtay, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:20 
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