FETÖ'nün yargıdaki kritik ismine 15 yıl hapis cezası
2 saat önce
Yargıtay 9. Ceza Dairesince, FETÖ'nün kritik isimlerinden eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya'ya FETÖ üyeliğinden 15 yıl hapis cezası verildi.
Yargıtay 9. Ceza Dairesince, FETÖ'nün kritik isimlerinden eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya'ya FETÖ üyeliğinden 15 yıl hapis cezası verildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:20
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