Son Dakika Haberleri: Fetö/pdy'ye Yönelik "Ankesörlü Telefon" Operasyonu

Fetö/pdy'ye Yönelik "Ankesörlü Telefon" Operasyonu

2 saat önce

Karabük merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Fetö/pdy'ye Yönelik
Karabük merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına mensup muvazzaf asker ile askeri okuldan ilişiği kesilen, ankesörlü ve kontörlü telefonlardan ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.


Karabük Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Karabük merkezli Ankara ve Mardin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, astsubay S.S. ile askeri okuldan ilişiği kesilen F.Ö. ve N.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık sorgusu devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:11 Kaynak: AA

Karabük, Güncel
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