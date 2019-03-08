Fetö/pdy'ye Yönelik "Ankesörlü Telefon" Operasyonu
2 saat önce
Karabük merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Karabük
merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına mensup muvazzaf asker ile askeri okuldan ilişiği kesilen, ankesörlü ve kontörlü telefonlardan ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.
Karabük Emniyet Müdürlüğü
İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince Karabük merkezli Ankara
ve Mardin
'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, astsubay S.S. ile askeri okuldan ilişiği kesilen F.Ö. ve N.Y. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık sorgusu devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:11 Kaynak: AA
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