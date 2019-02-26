Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı Eski Öğretmene 7 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Fetö Sanığı Eski Öğretmene 7 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

1 saat önce

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski öğretmene 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Fetö Sanığı Eski Öğretmene 7 Yıl 6 Ay Hapis Cezası, System.String[]
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski öğretmene 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık eski öğretmen Sema Çiçek katılmazken, avukatı hazır bulundu.

Sanık avukatı, müvekkilinin suçsuz olduğunu, hakkındaki ByLock raporlarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

Duruşma savcısı, sanığın kod adının "Esma" olduğunu, ByLock kullandığını, programda ekli kişilerin sanığı "Esma" ismiyle eklediğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Çiçek'e 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

Sanığın eşi Mehmet İhsan Çiçek de, aynı suçtan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:40 Kaynak: AA

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