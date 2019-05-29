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FETÖ sanığı eski savcıya hapis cezası

47 dakika önce

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski savcı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ sanığı eski savcıya hapis cezası, System.String[]
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski savcı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Fatih Demirci ile avukatı katıldı.
Sanık Demirci, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Herhangi bir terör örgütüne üye olmadığını savunan Demirci, ByLock kullanmadığını öne sürdü.
Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını, FETÖ toplantılarına katıldığını, 2014'teki HSYK seçimlerinde sandık başında hazır bulunduğunu ve örgütün adayları adına müşahitlik yaptığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Demirci'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:34 Kaynak: AA
Gaziantep, Güncel
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