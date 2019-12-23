FETÖ sanığı kadın öğretmene, 6 yıl 10 ay hapis - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ sanığı kadın öğretmene, 6 yıl 10 ay hapis - Son Dakika

FETÖ sanığı kadın öğretmene, 6 yıl 10 ay hapis

6 saat önce

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan matematik öğretmeni Hande S. (35), 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.

FETÖ sanığı kadın öğretmene, 6 yıl 10 ay hapis, System.String[]

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan matematik öğretmeni Hande S. (35), 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Hande S., Sincan Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı, örgütün okullarında örgütsel tayinle çalıştığı ve kardeşi G.A.'nın evinde başkasına ait kimlikle yakalandığı iddialarıyla savunma yapan sanık Hande S., "Tweet toplantıları yapıyorlardı. Her bir tweeti ebabil kuşunun ağzında taşıdığı taşlara benzetiyorlardı. 'ByLock'u' eşim yüklemiş olabilir. Çünkü ben telefondan anlamazdım. WhatsApp'ı bile eşim yüklemişti. İdari toplantılarda telefonlar toplanırdı. Kardeşimin evinde yakalandım. Arandığımı bilmiyordum. Çocuğum hasta olduğu için hastanede kullanma amacıyla üzerimde başkasına ait kimlik vardı. Cahilce yaptığım bir hareketti. Çok pişmanım"  dedi.Mahkeme başkanının telefonuna 'ByLock'u' eşinin yüklediğini nerden biliyorsun sorusu üzerine sanık Hande S., "Eşim de örgüte ait başka bir okulda çalışıyordu. Şu an o da tutuklu" cevabını verdi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Hande S.'yi, 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın eşinin de cezaevinde olması ve çocuklarının sağlık durumu nedeniyle yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi.


Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:52 Kaynak: DHA
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