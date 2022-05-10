FETÖ soruşturmasında Ankara merkezli 12 ilde 28 gözaltı kararı - Son Dakika
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FETÖ soruşturmasında Ankara merkezli 12 ilde 28 gözaltı kararı

10.05.2022 08:49
FETÖ soruşturmasında Ankara merkezli 12 ilde 28 gözaltı kararı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, farklı tarihlerde Jandarma ve Kara Kuvvetleri personeli alımlarında, sınav sorularının dışarıya aktarılmasına yönelik yürütülen soruşturmada FETÖ/PDY üyesi 28 şüpheli hakkında Ankara merkezli 12 ilde, gözaltı kararı verildi.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, farklı tarihlerde Jandarma ve Kara Kuvvetleri personeli alımlarında, sınav sorularının dışarıya aktarılmasına yönelik yürütülen soruşturmada FETÖ/PDY üyesi 28 şüpheli hakkında Ankara merkezli 12 ilde, gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında; 2012 yılı Jandarma Astsubaylık Sınavında, FETÖ/PDY üyesi 5 şüphelinin sınav sorularını örgüt mensuplarına dağıttığı, 2015 yılı Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu mülakatlarında örgüt mensubu ve mülakat üyesi 6 şüphelinin usulsüzlük yaptığı belirlendi. 2014 yılı Jandarma Astsubaylıktan Subaylığa Geçiş Sınavının mülakat sınavlarında mülakata giren FETÖ/PDY üyelerine yüksek not verilmesini sağlayan FETÖ/PDY mensubu mülakat heyeti 1 şüpheli, 2012 Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu mülakat sınavında usulsüzlük gerçekleştirdikleri değerlendirilen mülakat heyeti başkanlarından FETÖ/PDY mensubu 2 şüpheli tespit edildi. Yine 2014 yılı Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu mülakatında mülakat heyeti başkan ve üyelerinden FETÖ/PDY mensubu 3 şüpheli, 2015 yılı Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu mülakatında usulsüzlük gerçekleştirdikleri değerlendirilen mülakat heyeti üyelerinden FETÖ/PDY mensubu 1 şüpheli ile 2010 yılı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subaylık sınavında sınav soru ve cevaplarını sınavdan önce alarak sınavı kazanan FETÖ/PDY mensubu 6 şüpheli ile soruları dağıtan 4 şüpheli saptandı. Toplam 28 şüpheli hakkında Ankara merkezli 12 ilde, gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlerin, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği aktarıldı.


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Son dakika haberi... Askeri Okullar sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin 28 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı Son dakika haberi... Askeri Okullar sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin 28 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü, Jandarma, Gözaltı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FETÖ soruşturmasında Ankara merkezli 12 ilde 28 gözaltı kararı - Son Dakika


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SON DAKİKA: FETÖ soruşturmasında Ankara merkezli 12 ilde 28 gözaltı kararı - Son Dakika
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