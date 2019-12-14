FETÖ şüphelilerinin Yunanistan'a kaçışını organize ettikleri iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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FETÖ şüphelilerinin Yunanistan'a kaçışını organize ettikleri iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

6 saat önce

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelilerinin Yunanistan'a kaçışını organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

FETÖ şüphelilerinin Yunanistan'a kaçışını organize ettikleri iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı, System.String[]

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelilerinin Yunanistan'a kaçışını organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şubesi ekiplerince, İstanbul ve Edirne'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan U.B, N.Ö, T.A, E.Ş.B, A.A. ve C.Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne 1. Murat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Edirne Adliyesine getirildi. C.Ş. ve N.Ö. savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

A.A, T.A, U.B. ve E.Ş.B. ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

FETÖ şüphelileri ile düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçışını organize ettikleri öne sürülen 6 zanlı 12 Aralık'ta gözaltına alınmıştı.

Yunanistan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 10:06 Kaynak: AA
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