FETÖ Şüphelisi 7 Kişi Tekirdağ\'da Yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ-İstanbul kara yolunda iki otomobil durdurdu. Otomobillerde yapılan aramada; yurt dışına çıkış hazırlığındaki 4 FETÖ şüphelisi ile yardımda bulunan 3 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
