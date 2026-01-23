FETÖ Şüphelisi 7 Kişi Tekirdağ\'da Yakalandı

TEKİRDAĞ'da polisin durduğu iki otomobilde yurt dışına çıkış hazırlığında olan 4'ü FETÖ şüphelisi 7 kişi yakalandı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ-İstanbul kara yolunda iki otomobil durdurdu. Otomobillerde yapılan aramada; yurt dışına çıkış hazırlığındaki 4 FETÖ şüphelisi ile yardımda bulunan 3 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.