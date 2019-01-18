Son Dakika Haberleri: Fetö Şüphelisi Eski Albay Yılmaz'a 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası

Fetö Şüphelisi Eski Albay Yılmaz'a 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası

1 saat önce

Bolu'da, FETÖ/PDY soruşturmasında tutuksuz yargılanan eski İl Jandarma Komutanı Albay Türker Yılmaz, terör örgütü üyesi olmaktan beraat ederken, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezana çarptırıldı.

Fetö Şüphelisi Eski Albay Yılmaz'a 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası, System.String[]
Bolu'da, FETÖ/PDY soruşturmasında tutuksuz yargılanan eski İl Jandarma Komutanı Albay Türker Yılmaz, terör örgütü üyesi olmaktan beraat ederken, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezana çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında, görevinden ihraç edilen ve "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan eski İl Jandarma Komutanı Albay Türker Yılmaz hakkında karar verildi.

Hakkında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Türker Yılmaz, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Yılmaz, yaptığı son savunmasında, görev yaptığı süre boyunca ülkesi için tehdit oluşturan teröristlere karşı mücadele ettiğini belirterek, herhangi bir örgüte de üye olmadığını söyledi.

Türker Yılmaz'ın savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Yılmaz'a 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçundan beraat verirken, 'kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlama' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası almasına karar verdi. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. - BOLU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:24 Kaynak: İHA

Türker Yılmaz, Bolu, 3. Sayfa
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