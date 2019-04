Fetö Şüphelisi Eski Polis Koleji Öğrencisine Hapis İstemi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgüt "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği iddia edilen eski polis koleji öğrencisi şüpheli hakkında, 15 yıla kadar hapis...

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgüt "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği iddia edilen eski polis koleji öğrencisi şüpheli hakkında, 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.



Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütle bağlantılı olduğu gerekçesiyle tutuksuz şüpheli O.K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.



Şüpheli O.K. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



İddianamede, şüphelinin, örgüt mahrem imamlarıyla irtibat halinde bulunduğu ve örgüt tarafından takibinin yapıldığına dair dijital veriler bulunduğu belirtildi.



Tanıktan örgüt yapılanması hakkında bilgi



İddianamede tanık olarak ifadelerine yer verilen A.Ç. örgüt evlerine O.K. ile beraber gittiklerini ve polis kolejini kazandıklarını söyledi.



Örgüt içerinde sanık O.K'nın 'Ali' kod adını kullandığını belirten A.Ç. şunları aktardı:



"Polis kolejinde O.K. ve benimle, Esat kod adlı örgüt abisi ilgileniyordu. Bu kişi bizi ankesörlü telefondan arıyordu. Esat bize kıyafet almamız için para vermişti ve bize 'elbise aldığınız yere biz polis koleji öğrencisiyiz, kız arkadaşlarımızla daha rahat buluşmamız için resmi elbiselerimiz burada kalabilir mi' şeklinde ricacı olmamızı söyledi. Biz de bu şekilde yapıyorduk. Genelde iki haftaya bir buluşma olurdu."



A.Ç, sohbet sırasında Esat adlı kişinin katalog evliliği yaptığını belirterek, "Bize 'Siz de bu evlilik işlerine kafanızı takmayın, mezun olduğunuzda cemaat size eş bulur.' dedi." ifadesini kullandı.



Daha sonra kendileriyle Nihat kod adlı örgüt abisinin ilgilendiğini aktaran A.Ç, şunları kaydetti:



"Biz örgüt evlerine gitmeyi azaltınca bunlar bizi okuldan atar diye korkuyorduk. Eve buluşmaya gittiğimizde Nihat bize,'Biz daha güçlüyüz bu nedir ki, bunlar koleji ve akademiyi kapatsa dahi biz daha güçlüyüz. Çünkü ordu var, sadece poliste mi böyle yapılanma var bu işin hakimi ve savcısı da bizden' dedi."



Şüphelinin, örgütün hiyerarşik yapısında yer aldığı anlaşılan kişilerle irtibatlı olduğu aktarılan iddianamede şu tespitlere yer verildi:



"Şüphelinin, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem emniyet yapılanması içerisinde yer alması, bu kapsamda şüphelinin kontörlü sabit hatlardan aranmak sureti ile örgütün benimsediği tedbir ve gizliliğe uyması, bu amaçla gizliliği sağlamak için ankesörlü telefonla iletişim şeklini tercih etmesi ve şüphelinin polis akademisine örgüt bilinciyle sızdırıldığı ve bu okulda eğitim aldığı dönemde örgütün mahrem imamlarıyla devamlılık gösterecek şekilde irtibat halinde bulunduğunun anlaşılması bir bütün olarak değerlendirildiğinde üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur."



İddianamede ifadelerine yer verilen şüpheli O.K. da etkin pişmanlıkta bulunarak, beraatine karar verilmesini talep etti.



Zanlının ilerleyen günlerde yargılanmasına başlanacak.

