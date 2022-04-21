FETÖ şüphelisi Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı - Son Dakika
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FETÖ şüphelisi Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

21.04.2022 16:06
FETÖ şüphelisi Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

Artvin'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden aranan kadın, gizli bölmesine saklandığı tırla Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Artvin'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden aranan kadın, gizli bölmesine saklandığı tırla Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbarat çalışmaları sonucu FETÖ üyeliğinden aranan Y.İ'yi (40), Sarp Sınır Kapısı'ndan Gürcistan'a giden bir tırın dorsesi altındaki yedek lastiğin içinde cenin şeklinde saklanarak kaçmaya çalışırken yakaladı.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında Y.İ'yi para karşılığı yurt dışına kaçırmak isteyen 3 kişi de gözaltına alındı.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Gürcistan, Artvin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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