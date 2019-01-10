Son Dakika Haberleri: Fetö Üniversitesine 1 Milyon Liralık Bağışa 13 Gözaltı

Fetö Üniversitesine 1 Milyon Liralık Bağışa 13 Gözaltı

1 saat önce

BURSA'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 17-25 Aralık sürecinden sonra örgütün Bursa'da kapatılan üniversitesine toplamda 1 milyon lira bağış yaptıkları belirlenen 13 iş insanı gözaltına alındı.

Fetö Üniversitesine 1 Milyon Liralık Bağışa 13 Gözaltı, System.String[]
BURSA'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 17-25 Aralık sürecinden sonra örgütün Bursa'da kapatılan üniversitesine toplamda 1 milyon lira bağış yaptıkları belirlenen 13 iş insanı gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında örgüte bağış yapanlar hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17-25 Aralık sürecinden sonra örgütün kapatılan Bursa Orhangazi Üniversitesi'ne toplamda 1 milyon lira bağış yaptıkları belirlenen 13 iş insanın evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda yakalanan 13 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:48 Kaynak: DHA

Bursa, Güncel
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