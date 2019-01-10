Fetö Üniversitesine 1 Milyon Liralık Bağışa 13 Gözaltı
1 saat önce
BURSA'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 17-25 Aralık sürecinden sonra örgütün Bursa'da kapatılan üniversitesine toplamda 1 milyon lira bağış yaptıkları belirlenen 13 iş insanı gözaltına alındı.
BURSA'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 17-25 Aralık
sürecinden sonra örgütün Bursa
'da kapatılan üniversitesine toplamda 1 milyon lira bağış yaptıkları belirlenen 13 iş insanı gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında örgüte bağış yapanlar hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17-25 Aralık sürecinden sonra örgütün kapatılan Bursa Orhangazi
Üniversitesi'ne toplamda 1 milyon lira bağış yaptıkları belirlenen 13 iş insanın evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda yakalanan 13 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:48 Kaynak: DHA
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