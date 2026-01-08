FETÖ Üyesi Aydın\'da Yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde hapis cezasıyla aranan FETÖ üyesi şahıs, operasyonla yakalandı.

Aydın genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan aranan İ.G. (71) isimli şahsın Efeler ilçesinde saklandığını tespit etti. Operasyon için düğmeye basan ekipler, belirlenen adrese baskın gerçekleştirdi. Yapılan aramada hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli gerekli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - AYDIN