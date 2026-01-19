FETÖ Üyesi Eski Emniyet Müdürü Yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve daha önce meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürü İ.B'nin (59) saklandığı adresi belirledi.

Düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.