FETÖ Üyesi Eski Polis Yakalandı

(KIRIKKALE) - Kırıkkale'de, silahlı terör örgütü FETÖ'ye üye olma suçundan aranan ihraç polis memuru, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ)" suçundan aranan M.K. (51) isimli, ihraç polis memuru ile "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" ve "Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçlarından aranan B.T. yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemece, M.K. hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası, B.T. hakkında ise kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Hükümlüler, tutuklanarak Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.