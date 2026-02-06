FETÖ Üyesi Hükümlü Nazilli\'de Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve hakkında 7 yıl hapis cezası bulunan hükümlü jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Yapılan çalışmalar kapsamında 6 Şubat 2026 günü Nazilli ilçesinde, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç. (38) yakalanarak gözaltına alındı. Hükümlü şahıs, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN