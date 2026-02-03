FETÖ Üyesine 7 Yıl 6 Ay Hapis Cezası - Son Dakika
FETÖ Üyesine 7 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

03.02.2026 18:23
Adana'da FETÖ üyelerine para aktarımında bulunan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Adana'da daha önce haklarında işlem yapılan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine ve ailelerine para aktarılmasını sağladığı iddia edilen sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Z.Y. ve avukatı katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın banka hesabına hakkında örgüt üyeliğinden işlem yapılan A.Ü. tarafından 62 bin 315 lira gönderildiğini, Z.Y'nin de bu parayı cezaevinde bulunan FETÖ üyelerinin ailelerinin ve ihraç olan örgüt mensuplarının hesabına aktardığını ve FETÖ üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiğini bildirdi.

Savcı ayrıca, sanığın örgütün "mahrem imamları" ile görüştüğünü, örgütsel sohbet toplantılarına katıldığını ve hakkında somut, tutarlı tanık beyan ve teşhislerinin bulunduğunu ifade ederek Z.Y'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık, "FETÖ üyesi değilim. Örgüt üyelerine finansal destekte bulunmadım. Beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Adana, Terör, Son Dakika

