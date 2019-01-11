Son Dakika Haberleri: Fetö Yurdunun Müdürüne 3 Yıl 1 Ay Hapis Cezası

Fetö Yurdunun Müdürüne 3 Yıl 1 Ay Hapis Cezası

1 saat önce

KAYSERİ'de FETÖ/PDY davasında tutuksuz olarak yargılanan ve örgüte ait yurtta müdür olarak görev yaptığı ileri sürülen Selma K., 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö Yurdunun Müdürüne 3 Yıl 1 Ay Hapis Cezası, System.String[]
KAYSERİ'de FETÖ/PDY davasında tutuksuz olarak yargılanan ve örgüte ait yurtta müdür olarak görev yaptığı ileri sürülen Selma K., 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında tutuksuz sanık Selma K., hazır bulundu. Örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı ve Develi ilçesinde kapatılan örgüte ait yurtta müdür olduğu iddiasıyla 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan yargılanan Selma K., etkin pişmanlık kapsamında bildiklerini anlattığını belirtti. Selma K., "Develi'de FETÖ'ye ait yurtta müdürlük yapıyordum. Develi sorumlusu olduğum iddiaları doğru değil. Develi'de başka kişi olmadığı için öyle demişler. 17/25 Aralık olaylarından sonra Develi'de pek bir görüşme olmuyordu. Sadece Kayseri'ye gelip H.S. isimli kadınla görüşüyordum. Toplantıda, yapmamız gerekenler anlatılıyordu. Bildiklerimi anlattım. Beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme, Selma K.'ye, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. - Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:18 Kaynak: DHA

Kayseri, Selma, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kaçırma, Tecavüz, İşkence! İğrenç Olayın Davasında Suçunu İtiraf Eden Olmadı Mardin'de Başıboş Dolaşan Köpekler, 7 Yaşındaki Çocuğa Saldırdı!

Rekabetçi Olmadığı Gerekçesiyle İptal Edilen İddia İhalesi, Yeniden Düzenlenecek Sevdiği Kızı Alamadığı İçin Beş Kişiyi Öldüren Katilin Yargılanmasına Başlanıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 16:44:34. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö Yurdunun Müdürüne 3 Yıl 1 Ay Hapis Cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]