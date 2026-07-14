FETÖ'ye tarihi operasyon! 704 şüpheli gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

FETÖ'ye tarihi operasyon! 704 şüpheli gözaltında

14.07.2026 13:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FETÖ/PDY'ye yönelik dün 81 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 973 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 704'ü gözaltına alınırken, 269 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınanlar arasında 170 aktif kamu personeli, 6 emekli kamu personeli, 44 ihraç edilmiş kamu personeli ile 484 özel sektör çalışanı ve sivil şüpheli bulunuyor.

81 ilde Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün deşifresine yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

13 Temmuz 2026 tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 973 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 704'ü yakalanarak gözaltına alınırken, firari durumdaki 269 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

FETÖ'ye tarihi operasyon! 704 şüpheli gözaltında

170 AKTİF KAMU PERSONELİ GÖZALTINDA

Gözaltına alınan 704 şüpheliden 170'inin aktif kamu personeli olduğu açıklandı. Ayrıca gözaltındaki şüpheliler arasında 6 emekli kamu personeli, 44 ihraç edilmiş kamu personeli ile 484 özel sektör çalışanı ve sivil şüpheli bulunuyor.

FETÖ'ye tarihi operasyon! 704 şüpheli gözaltında

İÇİŞLERİ VE ADALET PERSONELİ DE LİSTEDE

Aktif kamu personelleri arasında İçişleri Bakanlığı'na bağlı 97 kişi yer aldı. Bunların 1'inin emniyet amiri, 1'inin komiser, 94'ünün polis memuru ve 1'inin jandarma personeli olduğu belirtildi.

FETÖ'ye tarihi operasyon! 704 şüpheli gözaltında

Adalet Bakanlığı'na bağlı 14 kişinin de gözaltına alındığı, bunların 1 zabıt katibi, 8 infaz koruma memuru ve 5 serbest avukattan oluştuğu aktarıldı.

Operasyon, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika FETÖ FETÖ'ye tarihi operasyon! 704 şüpheli gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çiftçilerin “beyaz altın“ nöbeti: Sabaha kadar tarlada bekliyorlar Çiftçilerin "beyaz altın" nöbeti: Sabaha kadar tarlada bekliyorlar
Eski halılar Antalya’nın güneşinde değer kazanıyor, 5 bin dolara alıcı buluyor Eski halılar Antalya'nın güneşinde değer kazanıyor, 5 bin dolara alıcı buluyor
Sürü sahibi yıkıldı 150 hayvan aynı anda telef oldu Sürü sahibi yıkıldı! 150 hayvan aynı anda telef oldu
Mağarada bulunan cesedi, yoğun metan gazından dolayı çıkarılamadı Mağarada bulunan cesedi, yoğun metan gazından dolayı çıkarılamadı
Yaşlı çifti kiraz mı öldürdü Başkaları da yemiş Yaşlı çifti kiraz mı öldürdü? Başkaları da yemiş
Kene belası bir ilimizde daha can aldı Kene belası bir ilimizde daha can aldı!
Arda Turan için İngiltere sürprizi Maçlarını o takımın stadyumunda oynayabilirler Arda Turan için İngiltere sürprizi! Maçlarını o takımın stadyumunda oynayabilirler
FIFA’da kriz büyüyor Kırmızı kart kararında bir skandal iddia daha FIFA'da kriz büyüyor! Kırmızı kart kararında bir skandal iddia daha
Bahçeli haklı mı çıktı Herkes Haluk Levent ile ilgili bu sözlerini paylaşıyor Bahçeli haklı mı çıktı? Herkes Haluk Levent ile ilgili bu sözlerini paylaşıyor
Samsun’dan omuzlarda gönderilen Thomas Reis’in yeni takımı belli oldu Samsun'dan omuzlarda gönderilen Thomas Reis'in yeni takımı belli oldu
İran’dan ABD’ye jet yanıt, bölge ülkelerine tehdit İran'dan ABD'ye jet yanıt, bölge ülkelerine tehdit

13:26
Orta Doğu’da savaş büyüyor İran’da art arda büyük patlamalar
Orta Doğu'da savaş büyüyor! İran'da art arda büyük patlamalar
13:09
Bakan Gürlek paylaştı: İşte Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının detayları
Bakan Gürlek paylaştı: İşte Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının detayları
12:39
İşte Haluk Levent’in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
12:19
15 Temmuz’un izleri Marmaris’teki otelde aynen korunuyor
15 Temmuz'un izleri Marmaris'teki otelde aynen korunuyor
12:05
Bakan Gürlek’ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu
Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu
11:43
Nihat Kahveci gözaltına alındı
Nihat Kahveci gözaltına alındı
11:27
Bahçeli’den dikkat çeken çıkış: FETÖ tehdidi tamamen ortadan kalkmadı
Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: FETÖ tehdidi tamamen ortadan kalkmadı
10:32
Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar 200 bin TL tazminat alacaklar
Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar! 200 bin TL tazminat alacaklar
10:21
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek
10:21
Ahbap soruşturmasında yeni operasyon Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil de şüpheliler arasında
Ahbap soruşturmasında yeni operasyon! Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil de şüpheliler arasında
09:12
“Reşo Ağa“ olarak tanınan suç örgütü lideri Özkan Aydemir gözaltına alındı
"Reşo Ağa" olarak tanınan suç örgütü lideri Özkan Aydemir gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 13:58:40. #7.12#
SON DAKİKA: FETÖ'ye tarihi operasyon! 704 şüpheli gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.