Feyzullah Dede, emekli olduktan sonra bisikleti ile yeniden gençleşti - Son Dakika

Feyzullah Dede, emekli olduktan sonra bisikleti ile yeniden gençleşti

11.01.2021 09:43
Feyzullah Dede, emekli olduktan sonra bisikleti ile yeniden gençleşti, System.String[]

Aydın'ın Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesi'nde yaşayan 60 yaşındaki Feyzullah Şimşek, emekli olduktan sonra bisikleti sayesinde yeniden gençleşti.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesi'nde yaşayan 60 yaşındaki Feyzullah Şimşek, emekli olduktan sonra bisikleti sayesinde yeniden gençleşti. Tüm ulaşımını bisikleti ile gerçekleştirdiğini belirten Şimşek, bisikleti sayesinde hem ekonomisinin hem de sağlığının iyiye gittiğini söyledi.

Değişik il ve ilçelerde inşaat ve tarım işlerinde çalışarak emekli olduğunu ve 6 çocuğunu bu şekilde büyüttüğünü belirten Feyzullah Şimşek, ekonomik sıkıntılar yüzünden kullanmaya başladığı bisikleti sayesinde hayatının yeniden şekillendiğini söyledi. İlerleyen yaşına rağmen şehirler arası ulaşım ihtiyacını bile çiçeklerle süslediği bisikleti ile karşıladığını belirten Feyzullah Şimşek, tek sıkıntısının yollardaki başıboş ve saldırgan köpekler olduğunu söyledi. BU nedenle seyahatleri sırasında sopa da bulundurmak zorunda olduğunu belirten Şimşek, "Hayatta herkesin içinde bulunduğu halden mutlu olmanın yolunu aramasını tavsiye ediyorum. Ömür bir şekilde geçiyor baki kalan bu dünyada bıraktığın hoş seda. Başımı sokacak bir evim olması için emekli olduktan sonra kredi aldım. 1920 TL olan maaşımdan 1350 TL kredi kesintim var. Geriye kalan 570 TL ile geçinmemiz gerektiği için ulaşım giderini bisiklete binerek sıfırladım. Bu sayede hem tasarruf ederken sağlığıma da kavuştum" diyerek Aydın Büyükşehir Belediyesi'ndeki işini görmek üzere Atça'dan Aydın'a bisikleti ile geldiğini söyledi. - AYDIN

Feyzullah Dede, emekli olduktan sonra bisikleti ile yeniden gençleşti
Feyzullah Dede, emekli olduktan sonra bisikleti ile yeniden gençleşti
Feyzullah Dede, emekli olduktan sonra bisikleti ile yeniden gençleşti
Feyzullah Dede, emekli olduktan sonra bisikleti ile yeniden gençleşti

Feyzullah Şimşek, Emekli, Aydın, Atça, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Feyzullah Dede, emekli olduktan sonra bisikleti ile yeniden gençleşti - Son Dakika


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