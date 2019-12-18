FHGC'den Vali Kaldırım'a ziyaret - Son Dakika

Fırat Havzası Gazetecileri Cemiyeti (FHGC)Başkanı Semih Erdem ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Çetin Oktay Kaldırım'ı ziyaret ederek istişarede bulundu.



FHGC Başkanı Semih Erdem ve yönetim kurulu üyeleri, bugün çeşitli ziyaretlerde bulundu. İlk önce Vali Çetin Oktay Kaldırım'ı makamında ziyaret edip karşılıklı görüş alış verişinde bulunan FHGC yönetimi, ardından İl Emniyet Müdürü Celal Sel'i ziyaret etti. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ile ilgili istişarede bulunulan ziyaretlerde Vali Kaldırım, kentin medyasının çok canlı olduğunu aktardı.



Elazığ medyasının güzide basın kuruluşlarından oluştuğuna değinen Vali Çetin Oktay Kaldırım, "Hem yerel gazeteleri hem televizyonları hem de radyolarıyla bölgede fevkalade temayüz etmiş, başarılı olmuş. Yaptıkları yayınlarla sürekli gündeme düşen başarılı çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Tebrik ediyorum. Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti de kamuoyuyla olan ilişkileri, mesleklerine sahip çıkmaları açısından fevkalade başarılılar. Bu açıdan kendilerini tebrik ediyorum. Güzel hizmet yapıyorlar, güzel işlere imza atıyorlar. Özellikle kamu adına yapılan yayınlarda objektif ve duyarlı bir şekilde yayılmasına öncülük yapıyorlar. Tabi ki hassasiyetleri olduğu dönemde de vatan, millet söz konusu olduğu dönemde de duruşlarını her zaman, vatandan, millet den yana kullanıyorlar. 15 Temmuz'da olduğu gibi göstermeye devam ediyorlar. Elazığ'ın basınını çok canlı buluyorum. Yansımaları ülkede ve yurt dışında görüyoruz"dedi.



Türkiye'nin değişik illerinde hem de yurt dışında Elazığ basının takip edildiğini aktaran Kaldırım;" Şehrin gündemini, sorunlarını son derece yakından takip ediyorlar. O açıdan da hem Elazığlıların, hem de yurt dışında ve değişik illerde bulunan vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi açısından doğru kaynak olması önemlidir. Bizim basınımızın alt yapısı da çok iyi ve yaptıkları yayınlar da fevkalade başarılı"diye konuştu.



Ziyarette tertip edecekleri 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinliği ile ilgili Vali Kaldırım'a bilgi verdiklerini belirten FHGC Başkanı Semih Erdem ise " Hem üyelerimizle ilgili hem de üye olmayan basınımızın katılacağı bir gece yapmayı düşünüyoruz. Bunla ilgili istişarede bulunduk. Valimizin, hem cemiyetimize hem basınımıza gösterdiği yakın ilgi alaka bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Herhangi bir bilgi almamız gereken konularda valimizin bize yaklaşımı çok iyi devamlı irtibat halindeyiz. Bu basın için çok iyi bir durumdur" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ